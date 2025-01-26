Трамп: Мексика была в восторге от переименования залива в «Залив Америки»

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что власти Мексики положительно отреагировали на его инициативу по изменению названия Мексиканского залива на «Залив Америки».
По его словам, мексиканская сторона выразила восторг по поводу этой идеи, назвав её замечательной. Такое заявление Трамп сделал во время выступления в Лас-Вегасе, штат Невада.
Кроме того, президент анонсировал предстоящую налоговую реформу, подписание которой намечено на ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что эти изменения станут важным событием и окажут значительное влияние на граждан страны.
Ранее мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Американский континент в Мексиканский.