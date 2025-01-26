Трамп позвонил королю Иордании

«Президент Трамп поблагодарил короля Абдаллу за его давнюю дружбу, и два лидера обсудили важность регионального мира, безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что лидеры двух стран продолжат контакты по данному направлению в ближайшее время.
Незадолго до этого Трамп выступил перед сторонниками в Неваде, в ходе обращения американский лидер заявил, что намерен обратиться к Саудовской Аравии с просьбой об увеличении инвестиций в американскую экономику.
Накануне Госдепартамент США приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи на 90 дней, включая проекты на Украине. Исключение сделано для экстренной продовольственной помощи и административных расходов, связанных с иностранным военным финансированием Израиля и Египта. В то же время помощь другим союзникам, таким как Украина, Тайвань и Иордания, оказалась под вопросом. Американские власти объясняют свое решение необходимостью пересмотра внешнеполитических приоритетов Вашингтона.