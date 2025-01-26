Украина не побеждает Россию ни в одном из четырёх сценариев завершения конфликта от британских аналитиков

Наиболее оптимистичный для режима Владимира Зеленского четвёртый сценарий гласит об усилении позиций Украины благодаря активной поддержке США при Трампе, включая новые санкции против России и существенное увеличение военной и финансовой помощи. Однако даже в этом случае газета считает маловероятным возвращение Украины к границам 1991 года.