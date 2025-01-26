Первый сценарий — полное поражение Украины, возможное, по мнению газеты, при условии прекращения американской поддержки. Однако авторы статьи уверены, что президент США Дональд Трамп вряд ли допустит такой исход.
Второй вариант предполагает заключение Киевом невыгодного мирного соглашения, ведущего к территориальному разделу страны. Третий сценарий — это временное прекращение огня, которое, по мнению The Times, приведёт к заморозке конфликта без гарантий долгосрочной стабильности.
Наиболее оптимистичный для режима Владимира Зеленского четвёртый сценарий гласит об усилении позиций Украины благодаря активной поддержке США при Трампе, включая новые санкции против России и существенное увеличение военной и финансовой помощи. Однако даже в этом случае газета считает маловероятным возвращение Украины к границам 1991 года.
Тем временем президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам «по украинской проблематике», напомнив, что РФ никогда не отказывалась от контактов с США. Также политик предположил, что при правлении Трампа украинский кризис, вероятно, не наступил бы.