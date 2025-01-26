FT: Госдеп добивается исключения Украины из программы заморозки помощи

По данным издания, высокопоставленные представители Госдепартамента, ответственные за отношения с Европой и Евразией, обратились к госсекретарю с просьбой позволить Агентству США по международному развитию (USAID) продолжить работу по Украине. Такой запрос, как уточняет FT, был направлен «в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности».
Напомним, 24 января новый глава Госдепа США Рубио поручил немедленно приостановить действие практически всех программ помощи другим государствам. Исключением стали Израиль и Египет. По информации Reuters, под действие директивы попала и деятельность USAID на Украине.