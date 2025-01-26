NYT: ЦРУ считает версию с утечкой CoViD-19 из лаборатории самой вероятной

Ранее ЦРУ оставляло вопрос о происхождении вируса открытым, так как у управления было недостаточно доказательств для каких-либо однозначных выводов. Однако в последние недели разведка США пересмотрела свою позицию и теперь рассматривает лабораторную версию как самую правдоподобную. Впрочем, последний вердикт всё равно характеризуется «низкой степенью уверенности».