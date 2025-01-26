Жители Ливана объявили о протесте против отсрочки вывода ЦАХАЛ из страны

Отмечается, что жители южных районов планируют собраться 26 января около семи утра и единой процессией вернуться в свои дома в населенных пунктах Аита-эш-Шааб, Блида, Кфар-Кила, Хоула и Ярин.
Издание отмечает, что представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи выступил с предупреждением для жителей южного Ливана в социальной сети X (бывш. Twitter). Он сообщил, что ЦАХАЛ до сих пор находится на юге страны для вывода движения «Хезболла».
Днем ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль в координации с США продолжит постепенно выводить свои войска из Южного Ливана после того, как истечет 60-дневный срок соглашения, заключенного ранее с ливанским шиитским движением «Хезболла».
Ранее, 21 декабря 2024 года, миротворческая миссия ООН сообщила «Известиям», Израиль вывел свои войска за время перемирия с «Хезболлой» только из одного города на юге Ливана. Размещение ливанской армии стало возможным пока только в районах, которые покинули израильские войска, заявил официальный представитель временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти.
О начале действия бессрочного соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем 26 ноября 2024 года сообщал экс-президент США Джо Байден. Согласно документу, в течение 60 дней, начиная с 27 ноября, Израиль должен постепенно вывести свои войска из соседней страны. После этого Нетаньяху в ходе телефонного разговора поблагодарил Байдена за помощь в заключении соглашения о прекращении огня в Ливане.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил журналистам, что Россия позитивно относится к соглашению Израиля и Ливана о прекращении огня. Он указал на важность размещения ливанских вооруженных сил в предписанных им регионах, чтобы армия Израиля могла начать постепенный вывод.
Эскалация боевых действий между Израилем и ливанской вооруженной группировкой «Хезболла» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. С того момента Израиль продолжал уничтожать руководство шиитского движения и наносить удары по ливанской территории.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.