Жители Ливана объявили о протесте против отсрочки вывода ЦАХАЛ из страны

О начале действия бессрочного соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем 26 ноября 2024 года сообщал экс-президент США Джо Байден. Согласно документу, в течение 60 дней, начиная с 27 ноября, Израиль должен постепенно вывести свои войска из соседней страны. После этого Нетаньяху в ходе телефонного разговора поблагодарил Байдена за помощь в заключении соглашения о прекращении огня в Ливане.