В Берлине 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против АдГ и Трампа

Вечером субботы около 100 тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот в Берлине для участия в протестной акции против правых сил, включая партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидата в канцлеры от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, а также президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.
Митинг, организованный в нескольких немецких городах, был направлен против правого экстремизма и АдГ, при этом самая массовая демонстрация состоялась в Берлине.
Участники выражали протест «морем огоньков» в знак солидарности. Также прошли митинги в Галле, где протестовали около 9 100 человек, и в Ашаффенбурге, там против правых выступили около 3 тысяч человек.
В Кёльне акция собрала 40 тысяч участников, что оказалось в два раза больше ожидаемых цифр.
Ранее сообщалось, что немецком городе Кельн на акцию протеста против правой партии «Альтернатива для Германии», кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Фридриха Мерца и их планов по ужесточению миграционной политики вышли около 20 тысяч человек.