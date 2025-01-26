В Берлине 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против АдГ и Трампа

Вечером субботы около 100 тысяч человек собрались у Бранденбургских ворот в Берлине для участия в протестной акции против правых сил, включая партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидата в канцлеры от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, а также президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.