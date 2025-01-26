NYT: Трамп уволил не менее 12 независимых генеральных инспекторов

По информации газеты, уволены были в том числе инспекторы министерств обороны, внутренних дел, образования и торговли. Сколько именно человек лишились постов, неизвестно. Два собеседника газеты сказали об увольнении 17 инспекторов. Еще один источник сообщил, что их не менее 12.