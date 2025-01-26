NYT: Трамп уволил не менее 12 независимых генеральных инспекторов

По информации газеты, уволены были в том числе инспекторы министерств обороны, внутренних дел, образования и торговли. Сколько именно человек лишились постов, неизвестно. Два собеседника газеты сказали об увольнении 17 инспекторов. Еще один источник сообщил, что их не менее 12.
Как отмечает NYT, решение президента об увольнении инспекторов нарушило закон, который обязывает уведомлять об этом Конгресс не менее чем за 30 дней и объяснять причину отставки. Издание также пишет, что действия Дональда Трампа вызвали обеспокоенность в Сенате как среди демократов, так и среди республиканцев.