Трамп вновь заявил, что рассчитывает вскоре поговорить с Путиным

«Он хочет поговорить, и мы скоро поговорим», — отметил Трамп.
В четверг Трамп выступил с утверждением, что «России следует стремиться к заключению сделки» по урегулированию украинского кризиса. «Возможно, они хотят заключить сделку. Думаю, из того, что я слышал, Путин хотел бы увидеться со мной, встретиться, как только мы сможем. Я бы встретился немедленно», — сказал Трамп.
Президент отметил, что неоднократно говорил с Владимиром Зеленским. «Они хотят мира», — утверждал Трамп, говоря об украинской стороне. «И, я думаю, президент Путин тоже хотел бы прекращения войны», — добавил он.
21 января американский лидер не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ «в любое время», когда ему будет удобно. В то же время новый президент допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.
Как отметил ранее Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное — устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.