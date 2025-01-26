Трамп вновь заявил, что рассчитывает вскоре поговорить с Путиным

В четверг Трамп выступил с утверждением, что «России следует стремиться к заключению сделки» по урегулированию украинского кризиса. «Возможно, они хотят заключить сделку. Думаю, из того, что я слышал, Путин хотел бы увидеться со мной, встретиться, как только мы сможем. Я бы встретился немедленно», — сказал Трамп.