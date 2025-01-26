Бывший польский судья Томаш Шмидт, получивший убежище в Белоруссии, заявил, что большинство поляков стремятся к мирному сосуществованию с россиянами, так как устали от продолжительной антироссийской пропаганды.
По его словам, многие уже осознали, что негативный образ России, который на протяжении многих лет формировался в Польше, является лишь пропагандистским мифом, не соответствующим реальности.
Шмидт также отметил важность налаживания добрососедских отношений и сотрудничества между Польшей, Россией и Белоруссией.
Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что Европейскому Союзу, в частности его главе дипломатии Кайе Каллас, следует более трезво оценивать свои возможности в отношении России.