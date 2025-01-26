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«Это прекрасно»: Трамп рассказал о реакции Мексики на появление Американского залива

Президент США Дональд Трамп заявил, якобы мексиканские власти положительно встретили его решение переименовать Мексиканский залив в Американский. Реакцией соседнего государства политик поделился в ходе выступления в Лас-Вегасе.

Источник: Life.ru

«Знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: “Это прекрасно”, — отметил Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп подписал указ об Американском заливе 21 января. Впрочем, президент Мексики Клаудия Шейнбаум сразу же отвергла нововведение коллеги.