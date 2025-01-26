«Это прекрасно»: Трамп рассказал о реакции Мексики на появление Американского залива

«Знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: “Это прекрасно”, — отметил Трамп.
Напомним, что Дональд Трамп подписал указ об Американском заливе 21 января. Впрочем, президент Мексики Клаудия Шейнбаум сразу же отвергла нововведение коллеги.
Президент США Дональд Трамп заявил, якобы мексиканские власти положительно встретили его решение переименовать Мексиканский залив в Американский. Реакцией соседнего государства политик поделился в ходе выступления в Лас-Вегасе.
«Знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: “Это прекрасно”, — отметил Трамп.
Напомним, что Дональд Трамп подписал указ об Американском заливе 21 января. Впрочем, президент Мексики Клаудия Шейнбаум сразу же отвергла нововведение коллеги.