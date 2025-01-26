Никакого прогресса за пять лет: Франко-германский танк будущего MGCS терпит фиаско

Основной проект танка, который планируется выпустить к 2040 году, курируют компании из Германии и Франции, включая KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales SIX. Однако разногласия между Берлином и Парижем по поводу распределения задач уже привели к задержкам и напряжённости в отношениях. Глава Rheinmetall считает, что для успеха проект должен быть общеевропейским, а не двусторонним. Он также допустил участие в MGCS итальянской компании Leonardo.