Никакого прогресса за пять лет: Франко-германский танк будущего MGCS терпит фиаско

«За пять лет прогресс в MGCS весьма скромный. Программы часто навязываются компаниям без должной разработки структур сотрудничества», — посетовал Паппергер.
Основной проект танка, который планируется выпустить к 2040 году, курируют компании из Германии и Франции, включая KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales SIX. Однако разногласия между Берлином и Парижем по поводу распределения задач уже привели к задержкам и напряжённости в отношениях. Глава Rheinmetall считает, что для успеха проект должен быть общеевропейским, а не двусторонним. Он также допустил участие в MGCS итальянской компании Leonardo.
Кроме того, Паппергер подчеркнул важность создания в Европе более крупных оборонных предприятий, чтобы конкурировать с американскими гигантами. Он привёл в пример совместное предприятие Rheinmetall с Leonardo, продажи которого могут достичь 50 миллиардов евро в ближайшие десять лет.
«В среднесрочной перспективе оборот Rheinmetall вырастет до 20−25 миллиардов евро однако он всё ещё слишком мал, чтобы конкурировать с американскими оборонными концернами. В Европе должны появиться более крупные оборонные предприятия с оборотом порядка 40 миллиардов евро», — заявил Паппергер.
Ранее стало известно, что концерн Rheinmetall передал Украине первую БМП Lynx KF41 для апробации в боевых условиях. Машина была представлена в 2018 году, она оборудована 35-мм автопушкой, а также сдвоенным противотанковым ракетным комплексом.