В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки

Сотрудники американского дипломатического ведомства направили запрос в Госдепартамент с просьбой вывести программы, связанные с Украиной, из-под действия 90-дневной приостановки оказания иностранной помощи.
Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы и источники, дипломаты обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой предоставить исключение для деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, обосновывая это вопросами национальной безопасности.
Ранее Белый дом проинформировал о решении президента Дональда Трампа временно приостановить предоставление зарубежной помощи сроком на три месяца для проведения оценки ее соответствия внешнеполитическим приоритетам Вашингтона.