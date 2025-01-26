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В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки

Причиной указаны соображения национальной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники американского дипломатического ведомства направили запрос в Госдепартамент с просьбой вывести программы, связанные с Украиной, из-под действия 90-дневной приостановки оказания иностранной помощи.

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы и источники, дипломаты обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой предоставить исключение для деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, обосновывая это вопросами национальной безопасности.

Ранее Белый дом проинформировал о решении президента Дональда Трампа временно приостановить предоставление зарубежной помощи сроком на три месяца для проведения оценки ее соответствия внешнеполитическим приоритетам Вашингтона.