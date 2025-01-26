В США попросили исключить связанные с Украиной программы из заморозки

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на документы и источники, дипломаты обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой предоставить исключение для деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, обосновывая это вопросами национальной безопасности.