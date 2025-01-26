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Трамп назвал две страны, которые может посетить в первую очередь

Президент США Дональд Трамп заявил, что его первой зарубежной поездкой после вступления в должность может стать визит в Саудовскую Аравию или Великобританию. Слова политика распространила пресс-служба Белого дома.

Источник: Life.ru

«Это могла бы быть Саудовская Аравия, это могло бы быть Соединённое Королевство», — произнёс он, отвечая на вопрос журналистов в Лас-Вегасе.

Трамп напомнил, что традиционно первым визитом становится поездка в Лондон. Однако в прошлый раз он нарушил этот устой и посетил Эр-Рияд, поскольку тот «согласился купить товары из США на 450 миллиардов долларов».

Ранее Трамп вновь выразил желание как можно скорее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения мирных переговоров по Украине. Кроме того, новый хозяин Белого дома намерен выйти на связь и с главой КНДР Ким Чен Ыном.