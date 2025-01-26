Сегодня — основной день голосования на президентских выборах в Беларуси

Избирательные участки в основной день голосования открываются в 8 утра и закроются в 20:00, затем начнется подсчет голосов.
Всего Беларуси образовано более 5,3 тысячи избирательных участков. На всех дежурят сотрудники милиции и внутренних войск.
С 21 по 25 января в Беларуси проходило досрочное голосование. По данным ЦИК, в нем приняли участие 41,81% избирателей.
Ранее секретарь ЦИК Елена Балдовская сообщала, что в списки избирателей включено более 6,9 миллиона избирателей.
Кандидаты в президенты
На высший государственный пост баллотируются пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.