The Times назвала поражение Украины одним из четырех возможных исходов конфликта

Другой возможный исход — поражение Украины с последующим разделением ее территории. Этот исход также будет неблагоприятным, так как он не приведет к стабильности в регионе, считает Лойд. Кроме того, в случае такого сценария Трамп лишится шанса получить Нобелевскую премию мира.