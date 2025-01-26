FT сообщила о просьбе сотрудников госдепа сохранить помощь Украине по линии USAID

После инаугурации, которая прошла 20 января, президент США Дональд Трамп призвал НАТО увеличить расходы на Украину. Он отметил, что США потратили на помощь этой стране на $200 млрд больше, чем другие государства блока, хотя конфликт затрагивает страны Европы сильнее. По словам главы государства, альянс должен теперь выделять больше денег, чтобы «сравнять счет».