FT сообщила о просьбе сотрудников госдепа сохранить помощь Украине по линии USAID

Уточняется, что вечером этого дня действующие на Украине гуманитарные организации стали получать первые распоряжения от представительства USAID с призывом незамедлительно прекратить работу.
В связи с этим сотрудники Госдепартамента призвали Рубио не распространять на Украину решение о приостановке программ иностранной помощи.
Ранее в этот день сообщалось, что Рубио своим распоряжением приостановил финансирование программ иностранной помощи на 90 дней, и, кроме Украины, это решение коснулось таких союзников США, как Иордания и островная китайская провинция Тайвань. Изменение, продолжение или закрытие программ будет происходить исключительно по указу госсекретаря.
Тогда же Reuters узнало о заморозке USAID поддержки Украины. Агентство обратило внимание, что решение Госдепа рискует лишить нуждающихся людей миллиардов долларов помощи. По данным Reuters, в 2023 году Вашингтон выделил $72 млрд финансирования, являясь крупнейшим донором в мире.
После инаугурации, которая прошла 20 января, президент США Дональд Трамп призвал НАТО увеличить расходы на Украину. Он отметил, что США потратили на помощь этой стране на $200 млрд больше, чем другие государства блока, хотя конфликт затрагивает страны Европы сильнее. По словам главы государства, альянс должен теперь выделять больше денег, чтобы «сравнять счет».
Инаугурация Трампа, который принял присягу и стал 47-м президентом США, состоялась 20 января. После этого он повторно заявил, что планирует встретиться с Путиным как можно быстрее и обсудить конфликт на Украине.