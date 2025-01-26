В Казахстане намерены отрегулировать Искусственный Интеллект

Об этом премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса (нижняя палата казахстанского парламента). Текст письма обнародовал отраслевой юридический Telegram-канал «Параграф».
Основной целью данного законопроекта является установление правового регулирования в сфере искусственного интеллекта (далее — ИИ), включая взаимодействие между государственными органами, физическими и юридическими лицами.
Кроме того, законопроект направлен на эффективное регулирование использования ИИ, в том числе в образовательной сфере, создавая необходимые условия для безопасного и результативного внедрения технологии ИИ.
В августе 2024 года министерством науки и высшего образования Казахстана внесены изменения в Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, предусматривающие включение во все образовательные программы дисциплин, направленных на освоение компетенций по применению ИИ.
В целях обеспечения прозрачного механизма сбора, обработки и хранения персональных данных планируется создание централизованной национальной системы удаленной идентификации для всех отраслей на базе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Национальная система будет построена с применением «Digital ID», что позволит обеспечить централизованный, четкий и прозрачный механизм сбора, обработки и хранения персональных данных.
Для законодательного урегулирования правовых норм создания национальной системы разработаны поправки в законы «Об информатизации», «О персональных данных» и другие нормативные правовые акты в части упорядочивания механизма передачи и защиты биометрических данных.
Для пресечения незаконных фактов передачи базы данных биометрии граждан ведется проработка с уполномоченными государственными органами (Комитет национальной безопасности, Служба государственной охраны и др.) вопроса обеспечения информационной безопасности биометрических (персональных) данных.
Биометрические идентификационные данные будут предоставляться с согласия пользователя через систему контроля доступа к персональным данным, которые будут храниться в национальной системе. При этом без установленных системных интеграций с другими базами получение биометрических данных не представляется возможным.
Наряду с этим разработаны поправки, предполагающие обязательства по подключению к эталонной базе, сокращающие риски неправомерного сбора и использования биометрических данных граждан.
Во избежание мошеннических действий при биометрической идентификации на основе лица используется технология «Liveness detection», которая может обрабатывать обращение пользователей в пассивном и активном режимах.
(Пассивный режим проводит считывание векторов лица более чем по пятистам параметрам; активный режим предусматривает дополнительную проверку пользователя с помощью движений лица, улыбки и прочее).
В результате система биометрической идентификации способна распознавать даже самые сложные мошеннические атаки и надёжно защищать национальную систему, в том числе производя обработку видеопотока с камеры пользователей и распознавая находящееся перед камерой лицо человека.