Освобожденные из тюрем Израиля палестинцы прибыли в Каир

В этот же день Израиль обвинил ХАМАС в несоблюдении обязательств по освобождению заложников. Глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение не выполнило свои обязательства по освобождению израильских женщин-гражданских в рамках соглашения о прекращении огня.