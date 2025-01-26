Освобожденные из тюрем Израиля палестинцы прибыли в Каир

«Освобожденные из израильских тюрем в рамках соглашения [с Израилем о прекращении огня] прибыли в столицу Египта Каир, где их встретили представители руководства ХАМАС, лидеры ряда других палестинских фракций и родственники», — говорится в публикации.
Известно, что освобожденных встретил в том числе высокопоставленный функционер движения Мухаммед Дервиш.
25 января ХАМАС передало Красному Кресту еще четырех израильских заложниц. Как уточняется, девушек уже встретили силы израильской армии в секторе Газа. Четверо израильских военнослужащих — Карина Ариев, Даниэла Гилбоа, Наама Леви и Лири Альбаг — были похищены ХАМАС во время атаки на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
В этот же день Израиль обвинил ХАМАС в несоблюдении обязательств по освобождению заложников. Глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение не выполнило свои обязательства по освобождению израильских женщин-гражданских в рамках соглашения о прекращении огня.
Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать с 19 января по согласованию обеих сторон и посредников. Соглашение с ХАМАС правительство Израиля одобрило 17 января по итогам шестичасового совещания. Тогда же палестинское движение передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех израильских заложниц.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.