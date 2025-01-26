Участки для голосования в основной день выборов президента открылись в Беларуси

В 8:00 сегодня по всей стане открылись более 5,3 тысячи избирательных участков. Больше всего их образовано в Гомельской и Минской областях (более 920 и почти 900, соответственно), более 860 участков для голосования открыто в Брестской области, более 700 — в белорусской столице, более 680 — в Могилевской области, более 670 — в Витебской области и более 580 — в Гродненской.