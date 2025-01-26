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Участки для голосования в основной день выборов президента открылись в Беларуси

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Избирательные участки для голосования в основной день президентских выборов открылись в Беларуси, они будут работать с 8:00 и до 20:00 без перерыва.

Источник: Sputnik.by

В соответствии с законодательством, в Беларуси проводится досрочное голосование, также избиратели голосуют в основной день. В рамках этой электоральной кампании досрочное голосование началось 21 января и продолжалось пять дней — до 25 января, включительно.

В 8:00 сегодня по всей стане открылись более 5,3 тысячи избирательных участков. Больше всего их образовано в Гомельской и Минской областях (более 920 и почти 900, соответственно), более 860 участков для голосования открыто в Брестской области, более 700 — в белорусской столице, более 680 — в Могилевской области, более 670 — в Витебской области и более 580 — в Гродненской.

За ходом президентских выборов наблюдает несколько миссий международных наблюдателей — от СНГ, МПА СНГ, ШОС, ПА ОДКБ. Всего более 470 международных наблюдателей, из которых более 100 — независимые, а также 35 — от избирательных органов зарубежных государств.

В избирательные листы включено более 7,1 миллиона граждан Беларуси, наделенных избирательным правом.

По итогам досрочного голосования в стране пришли на избирательные участки более 41,81% процента избирателей.

В 20:00 участки закроются и избирательные комиссии в присутствии наблюдателей откроют ящики для голосования и начнут подсчет бюллетеней. Итоги голосования ЦИК планирует объявить примерно в 2:30 понедельника 27 января.