Участки для голосования в основной день выборов президента открылись в Беларуси

В соответствии с законодательством, в Беларуси проводится досрочное голосование, также избиратели голосуют в основной день. В рамках этой электоральной кампании досрочное голосование началось 21 января и продолжалось пять дней — до 25 января, включительно.
В 8:00 сегодня по всей стане открылись более 5,3 тысячи избирательных участков. Больше всего их образовано в Гомельской и Минской областях (более 920 и почти 900, соответственно), более 860 участков для голосования открыто в Брестской области, более 700 — в белорусской столице, более 680 — в Могилевской области, более 670 — в Витебской области и более 580 — в Гродненской.
В избирательные листы включено более 7,1 миллиона граждан Беларуси, наделенных избирательным правом.
По итогам досрочного голосования в стране пришли на избирательные участки более 41,81% процента избирателей.
В 20:00 участки закроются и избирательные комиссии в присутствии наблюдателей откроют ящики для голосования и начнут подсчет бюллетеней. Итоги голосования ЦИК планирует объявить примерно в 2:30 понедельника 27 января.