В Белоруссии началось голосование на выборах президента

Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. По данным ЦИК, в досрочном голосовании, которое проходило 21—25 января , приняли участие 41,81% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании. За ходом кампании наблюдают свыше 44 тыс. национальных и почти 500 международных наблюдателей.