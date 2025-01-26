В Белоруссии началось голосование на выборах президента

В комиссии уточнили, что около 6,9 млн белорусских избирателей смогут проголосовать на 5 325 избирательных участках, из которых 207 организовано в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения, а еще 12 — в воинских частях. Голосование завершится в 20:00.
Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. По данным ЦИК, в досрочном голосовании, которое проходило
Соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
На президентских выборах в 2020 году явка составила 84,28%, из которых досрочно проголосовали 41,70%. За Лукашенко тогда отдали голоса 80,10% граждан, принявших участие в голосовании.