В Хабаровске закроют Японский центр

Однако предпринимаемые с февраля 2022 года недружественные шаги Токио в отношении России, в том числе санкции и лишение страны статуса наибольшего благоприятствования в торговле, повлияли на решение властей. В министерстве уверены, что такие действия «идут вразрез с духом и буквой меморандумов». Поэтому стало очевидно, что указанные в документах цели и задачи утратили актуальность, а взаимодействие на их основе себя исчерпало.