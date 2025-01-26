В Хабаровске закроют Японский центр

Министерство иностранных дел России сообщило о решении прекратить применения межправительственных меморандумов о японских центрах. Это коснется и учреждения, расположенного в Хабаровске. Его придется закрыть. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
МИД уведомил японскую сторону об этом 21 января. Техническое содействие проводимым реформам было подписано в Токио в сентябре 2000 года, а Меморандум о деятельности Японского центра — во Владивостоке в июне 2003-го.
«В свое время указанные договоренности были достигнуты на основе понимания, что сотрудничество с Японией в осуществлении преобразований в России будет способствовать, как зафиксировано в меморандумах, установлению созидательного партнерства между двумя странами, а также укреплению и всестороннему развитию связей в различных областях, в том числе экономической и культурной», — отметили в МИД России.
Однако предпринимаемые с февраля 2022 года недружественные шаги Токио в отношении России, в том числе санкции и лишение страны статуса наибольшего благоприятствования в торговле, повлияли на решение властей. В министерстве уверены, что такие действия «идут вразрез с духом и буквой меморандумов». Поэтому стало очевидно, что указанные в документах цели и задачи утратили актуальность, а взаимодействие на их основе себя исчерпало.