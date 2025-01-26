Над регионами России сбили 15 украинских БПЛА. Военная операция, день 1068-й

08:10 Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступает за прекращение огня на Украине, заявил ТАСС депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
«Когда я встречался с премьером Исибой 15 января, я сказал ему, что Япония должна присоединиться к предложению Трампа о прекращении огня. Премьер также сказал, что прекращение огня будет наилучшим [вариантом]», — отметил парламентарий.
08:06 Росавиация утром вводила ограничения на работу аэропортов в Ижевске и Казани. Позже ограничения сняли, и обе авиагавани вновь работают в штатном режиме.
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08:02 ⚡️ Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. Восемь аппаратов сбили над Рязанской областью, шесть над Курской областью и еще один над Белгородской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1068-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.