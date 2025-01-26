Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 15 украинских БПЛА. Военная операция, день 1068-й

Средства ПВО уничтожили над российскими регионами 15 украинских беспилотников минувшей ночью. Больше половины аппаратов сбили над Рязанской областью. Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов в Ижевске и Казани. Сейчас обе авиагавани работают в штатном режиме. Премьер Японии Сигэру Исиба поддержал предложение Трампа о прекращении огня на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:10 Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступает за прекращение огня на Украине, заявил ТАСС депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Когда я встречался с премьером Исибой 15 января, я сказал ему, что Япония должна присоединиться к предложению Трампа о прекращении огня. Премьер также сказал, что прекращение огня будет наилучшим [вариантом]», — отметил парламентарий.

08:06 Росавиация утром вводила ограничения на работу аэропортов в Ижевске и Казани. Позже ограничения сняли, и обе авиагавани вновь работают в штатном режиме.

08:04.

08:02 ⚡️ Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 15 беспилотников над российскими регионами. Восемь аппаратов сбили над Рязанской областью, шесть над Курской областью и еще один над Белгородской.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1068-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.