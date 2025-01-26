Косачев: организация БДИПЧ ОБСЕ утратила роль независимого наблюдателя

Утром в воскресенье Косачев прибыл на избирательные участки номер 70 и 72 в лицее БГУ. Несмотря на то, что голосование стартовало лишь в 08:00, работу они начали раньше.
Косачев отметил, что ни одна миссия наблюдения не имеет права на монополию.
Наблюдение за выборами, эту монополию пытались себе присвоить наши западные соседи, выдавая БДИПЧ ОБСЕ чуть ли не за единственную инстанцию, которая имеет право оценивать выборы. Это точно не так.
Зампред Совфеда обратил внимание на то, что в БДИПЧ, как правило, соответствующие проекты докладов составляют заранее без того, чтобы наблюдатели посмотрели организацию процесса на практике.
По словам Косачева, в этом смысле они всегда оказываются политически предвзятыми.
С моей точки зрения, БДИПЧ ОБСЕ утратила свою репутацию независимого, объективного наблюдателя.
Косачев добавил, что в рамках МП СНГ чуть позже, чем в ОБСЕ, пошли примерно по тому же пути: был создан институт мониторинга процессов демократии. Координатор группы уточнил, что он активно помогает в работе: есть соответствующие рекомендации, методички.
Там хватает и экспертного сопровождения и практической помощи от наших коллег для того, чтобы организовать наблюдение профессионально и объективно. А БДИПЧ ОБСЕ, что называется, осталось в стороне от этого процесса. Это никоим образом не мешает тому, что здесь происходит и никоим образом не лишает легитимности сам процесс выборов президента Республики Беларусь.
Основной день голосования выборов президента Беларуси проходит в воскресенье, избирательные участки работают с 8:00 и до 20:00 без перерыва.