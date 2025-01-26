Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косачев: организация БДИПЧ ОБСЕ утратила роль независимого наблюдателя

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Западные соседи пытались выдать БДИПЧ ОБСЕ чуть ли не за единственную инстанцию, которая имеет право оценивать выборы, заявил зампред Совета Федерации Федерального собрания России, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ Константин Косачев.

Источник: Sputnik.by

Утром в воскресенье Косачев прибыл на избирательные участки номер 70 и 72 в лицее БГУ. Несмотря на то, что голосование стартовало лишь в 08:00, работу они начали раньше.

Косачев отметил, что ни одна миссия наблюдения не имеет права на монополию.

Наблюдение за выборами, эту монополию пытались себе присвоить наши западные соседи, выдавая БДИПЧ ОБСЕ чуть ли не за единственную инстанцию, которая имеет право оценивать выборы. Это точно не так.

сказал он

Зампред Совфеда обратил внимание на то, что в БДИПЧ, как правило, соответствующие проекты докладов составляют заранее без того, чтобы наблюдатели посмотрели организацию процесса на практике.

По словам Косачева, в этом смысле они всегда оказываются политически предвзятыми.

С моей точки зрения, БДИПЧ ОБСЕ утратила свою репутацию независимого, объективного наблюдателя.

подчеркнул он

Косачев добавил, что в рамках МП СНГ чуть позже, чем в ОБСЕ, пошли примерно по тому же пути: был создан институт мониторинга процессов демократии. Координатор группы уточнил, что он активно помогает в работе: есть соответствующие рекомендации, методички.

Там хватает и экспертного сопровождения и практической помощи от наших коллег для того, чтобы организовать наблюдение профессионально и объективно. А БДИПЧ ОБСЕ, что называется, осталось в стороне от этого процесса. Это никоим образом не мешает тому, что здесь происходит и никоим образом не лишает легитимности сам процесс выборов президента Республики Беларусь.

резюмировал Косачев

Основной день голосования выборов президента Беларуси проходит в воскресенье, избирательные участки работают с 8:00 и до 20:00 без перерыва.

ОБСЕ