Косачев: организация БДИПЧ ОБСЕ утратила роль независимого наблюдателя

Там хватает и экспертного сопровождения и практической помощи от наших коллег для того, чтобы организовать наблюдение профессионально и объективно. А БДИПЧ ОБСЕ, что называется, осталось в стороне от этого процесса. Это никоим образом не мешает тому, что здесь происходит и никоим образом не лишает легитимности сам процесс выборов президента Республики Беларусь.