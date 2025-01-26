Посольство КНР назвало манипуляцией заявления ЦРУ о происхождении ковида

Этот анализ начался еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена, а его итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он ранее неоднократно выступал с призывами наказать Китай за сокрытие происхождения COVID-19 и обстоятельств распространения вируса. По данным газеты The Wall Street Journal, хотя ЦРУ и объявило, что теперь считает лабораторную утечку наиболее вероятной причиной пандемии, этот вывод «характеризуется низкой степенью уверенности».