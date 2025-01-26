Посольство КНР назвало манипуляцией заявления ЦРУ о происхождении ковида

«Это все те же старые политические манипуляции относительно происхождения [вируса], которые не заслуживают доверия», — подчеркнул дипломат. «Происхождение вируса — это сложный научный вопрос, искать ответ на него должны исследователи и эксперты путем проведения тщательных и методичных научных исследований. Его не должны решать политики», — добавил он.
Лю Пэнъюй отметил, что Китай «решительно выступает против политизации» вопроса о происхождении вируса и «снова призывает всех уважать науку и сторониться теорий заговора». Дипломат подчеркнул, что выводы ЦРУ «не подкреплены никакими серьезными доказательствами» и нацелены на «очернение Китая и подтасовку фактов». Как он констатировал, Китай «решительно выступает против политической манипуляции в любой форме».
В совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и властей Китая, опубликованном в марте 2021 года по итогам международной миссии в Ухане, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 — передача заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.
Как сообщила ранее газета The New York Times, ЦРУ на протяжении нескольких лет заявляло, что не обладает достаточной информацией, чтобы понять, перешел вирус от животного к человеку естественным путем или в результате лабораторной утечки. По сведениям источников издания, изменение позиции ведомства основывается не на получении новых разведывательных данных, а на более тщательном изучении уже имеющейся информации.
Этот анализ начался еще при администрации предыдущего президента США Джо Байдена, а его итоги были обнародованы по решению нового директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он ранее неоднократно выступал с призывами наказать Китай за сокрытие происхождения COVID-19 и обстоятельств распространения вируса. По данным газеты The Wall Street Journal, хотя ЦРУ и объявило, что теперь считает лабораторную утечку наиболее вероятной причиной пандемии, этот вывод «характеризуется низкой степенью уверенности».