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Мирзиёев присвоил почетное звание оперному артисту Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Оперному артисту Государственного симфонического оркестра Отабеку Назирову присвоено почетное звание «Заслуженный артист Узбекистана», сообщает пресс-служба президента.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Таким образом глава республики поощрил высокое исполнительское мастерство и достойный вклад соотечественника в развитие узбекского оперного искусства, приумножение славы национальной культуры.

Также отмечены заслуги Назирова в укреплении международных творческих связей, популяризации мировой классической музыки, воспитании молодежи в духе национальных и общечеловеческих ценностей, а также его активное участие в общественной жизни.

Отабек Назиров родился в 1999 году в Хорезмской области, где окончил музыкальную школу и художественное училище. Он является выпускником Государственной консерватории Узбекистана. В последние годы Назиров стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, таких как фестиваль Open Asia и турецко-российский музыкальный конкурс Ca Maestoso.

В настоящее время он выступает на сцене ГАБТа имени Алишера Навои.

Шавкат Мирзиеев