Мирзиёев присвоил почетное звание оперному артисту Узбекистана

Отабек Назиров родился в 1999 году в Хорезмской области, где окончил музыкальную школу и художественное училище. Он является выпускником Государственной консерватории Узбекистана. В последние годы Назиров стал лауреатом нескольких престижных международных конкурсов, таких как фестиваль Open Asia и турецко-российский музыкальный конкурс Ca Maestoso.