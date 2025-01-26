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Трамп сделал новое заявление о Путине

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным, пишет New York Times.

Источник: РИА "Новости"

«Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера “скоро поговорят”», — говорится в публикации.

На этой неделе Путин заявлял о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает «немедленно» встретиться с Путиным и получает «сигналы» о том, что российский лидер также этого хочет.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

Трамп Дональд