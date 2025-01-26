Трамп сделал новое заявление о Путине

На этой неделе Путин заявлял о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает «немедленно» встретиться с Путиным и получает «сигналы» о том, что российский лидер также этого хочет.