Трамп сделал новое заявление о Путине

«Трамп также сказал, что президент Владимир Путин хочет поговорить с ним и что два лидера “скоро поговорят”», — говорится в публикации.
На этой неделе Путин заявлял о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп ранее заявил, что желает «немедленно» встретиться с Путиным и получает «сигналы» о том, что российский лидер также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.