Бывший краевой чиновник ликвидирует ИП

Статус ИП экс-чиновник зарегистрировал сразу после своего увольнения с госслужбы — 20 февраля 2016 года в Челябинске. В рамках ИП господин Маркевич планировал оказывать услуги по сдаче в аренду недвижимости, позднее он расширил ИП такими видами деятельности, как управление холдинг-компаниями и телевизионное вещание. Летом 2024 года ИП Кирилла Маркевича было исключено из реестра малого и среднего предпринимательства.