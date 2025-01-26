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Лукашенко предложил Индии вывести сотрудничество на новый уровень

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени граждан республики и себя лично поздравил своего индийского коллегу Драупади Мурму, а также премьер-министра этой страны Нарендру Моди и народ страны с 75-й годовщиной национального праздника — Дня Республики. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Getty Images

Лукашенко отметил, что за годы независимого развития Индия достигла существенного экономического прогресса и социального благополучия, завоевала высокий международный авторитет.

В поздравлении отмечается, что между Минском и Нью-Дели сложились устойчивые доверительные отношения, которые создают фундамент для реализации взаимовыгодных контактов в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Мне особенно приятно отметить, что в прошлом, 2024 году нам удалось перейти на новый уровень сотрудничества в рамках важных международных объединений — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, к которым Беларусь присоединилась благодаря неизменной поддержке Нью-Дели.

Лукашенко

Белорусский лидер пожелал Драупади Мурму крепкого здоровья и успехов в его деятельности, а дружественному народу Индии — счастья и мира.

В поздравлении Нарендре Моди президент Беларуси отметил, что Минск и Нью-Дели объединяет не только отношение к суверенитету и независимости как высшим ценностям нации, но и многолетняя дружба народов двух стран.

Минск заинтересован в интенсификации всестороннего диалога с Нью-Дели и выводе белорусско-индийского партнерства на качественно новый уровень как в политической, так и в торгово-экономической сфере.

говорится в тексте

Лукашенко высказал уверенность, что присоединение Беларуси к ШОС, а также получение статуса партнера в БРИКС открывают дополнительное измерение в отношениях между двумя государствами. Это, по словам президента, будет эффективно использоваться для сохранения независимости и социально-экономического прогресса обеих стран.

Президент пожелал Нарендре Моди доброго здоровья, счастья и благополучия и пригласил приехать в Минск, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня.

День республики в Индии

День Республики — национальный праздник Индии, отмечающий принятие Конституции и переход страны от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года.

Это один из трех национальных праздников в Индии (два других — День Независимости и День рождения Махатмы Ганди).

День Республики празднуется по всей Индии. В столице страны и штатов проходят праздничные процессии, парады, фестивали и культурные мероприятия.

Лукашенко Александр