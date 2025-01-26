Лукашенко предложил Индии вывести сотрудничество на новый уровень

Лукашенко отметил, что за годы независимого развития Индия достигла существенного экономического прогресса и социального благополучия, завоевала высокий международный авторитет.
В поздравлении отмечается, что между Минском и Нью-Дели сложились устойчивые доверительные отношения, которые создают фундамент для реализации взаимовыгодных контактов в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Мне особенно приятно отметить, что в прошлом, 2024 году нам удалось перейти на новый уровень сотрудничества в рамках важных международных объединений — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, к которым Беларусь присоединилась благодаря неизменной поддержке Нью-Дели.
Белорусский лидер пожелал Драупади Мурму крепкого здоровья и успехов в его деятельности, а дружественному народу Индии — счастья и мира.
В поздравлении Нарендре Моди президент Беларуси отметил, что Минск и Нью-Дели объединяет не только отношение к суверенитету и независимости как высшим ценностям нации, но и многолетняя дружба народов двух стран.
Минск заинтересован в интенсификации всестороннего диалога с Нью-Дели и выводе белорусско-индийского партнерства на качественно новый уровень как в политической, так и в торгово-экономической сфере.
Лукашенко высказал уверенность, что присоединение Беларуси к ШОС, а также получение статуса партнера в БРИКС открывают дополнительное измерение в отношениях между двумя государствами. Это, по словам президента, будет эффективно использоваться для сохранения независимости и социально-экономического прогресса обеих стран.
Президент пожелал Нарендре Моди доброго здоровья, счастья и благополучия и пригласил приехать в Минск, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня.
День республики в Индии
День Республики — национальный праздник Индии, отмечающий принятие Конституции и переход страны от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года.
Это один из трех национальных праздников в Индии (два других — День Независимости и День рождения Махатмы Ганди).
День Республики празднуется по всей Индии. В столице страны и штатов проходят праздничные процессии, парады, фестивали и культурные мероприятия.