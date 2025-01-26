Лукашенко предложил Индии вывести сотрудничество на новый уровень

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени граждан республики и себя лично поздравил своего индийского коллегу Драупади Мурму, а также премьер-министра этой страны Нарендру Моди и народ страны с 75-й годовщиной национального праздника — Дня Республики. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.