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МВД: милиция обеспечивает охрану порядка на выборах

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают охрану порядка на президентских выборах в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечивают охрану общественного порядка на выборах президента Беларуси.

говорится в сообщении

В МВД отметили, что помещения для голосования ранее были взяты под круглосуточную охрану. Во всех этих объектах установлены системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации.

Кроме того, у избирательных участков находятся патрульные наряды, а при возникновении нештатных ситуаций предусмотрено привлечение мобильных групп и групп быстрого реагирования. В работе правоохранителям помогают добровольные дружины, члены БРСМ и ветераны МВД.

По данным министерства, потенциально опасные лица устанавливаются при помощи республиканской системы мониторинга общественной безопасности, следит милиция и за транспортными средствами.

В МВД напомнили, что на избирательные участки запрещено приносить огнестрельное, холодное и газовое оружие, взрывчатые и токсичные вещества, пиротехнику. Также нельзя забирать с собой выданный бюллетень, фотографировать его или снимать на видео, вмешиваться в работу избирательных комиссий.