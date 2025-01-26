МВД: милиция обеспечивает охрану порядка на выборах

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечивают охрану общественного порядка на выборах президента Беларуси.
В МВД отметили, что помещения для голосования ранее были взяты под круглосуточную охрану. Во всех этих объектах установлены системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации.
Кроме того, у избирательных участков находятся патрульные наряды, а при возникновении нештатных ситуаций предусмотрено привлечение мобильных групп и групп быстрого реагирования. В работе правоохранителям помогают добровольные дружины, члены БРСМ и ветераны МВД.
По данным министерства, потенциально опасные лица устанавливаются при помощи республиканской системы мониторинга общественной безопасности, следит милиция и за транспортными средствами.
В МВД напомнили, что на избирательные участки запрещено приносить огнестрельное, холодное и газовое оружие, взрывчатые и токсичные вещества, пиротехнику. Также нельзя забирать с собой выданный бюллетень, фотографировать его или снимать на видео, вмешиваться в работу избирательных комиссий.