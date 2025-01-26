МВД: милиция обеспечивает охрану порядка на выборах

В МВД напомнили, что на избирательные участки запрещено приносить огнестрельное, холодное и газовое оружие, взрывчатые и токсичные вещества, пиротехнику. Также нельзя забирать с собой выданный бюллетень, фотографировать его или снимать на видео, вмешиваться в работу избирательных комиссий.