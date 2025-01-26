Сыранков проголосовал на выборах президента

Я хочу отметить, что мы должны игнорировать все эти заявления. Это (принятие резолюции) еще раз подчеркивают тот факт, что, по сути, Евросоюз сегодня борется с нашей независимостью. Мы рассматриваем это как прямое вмешательство в дела суверенного государства. Мы, белорусы, сегодня доказываем, что мы сами будем определять свою судьбу, а не использовать какие-то рекомендации или некие подсказки "господ заморских.