Сыранков проголосовал на выборах президента

В воскресенье политик отдал свой голос на избирательном участке номер 70 в лицее БГУ в 09:00.
Сегодня я со своей команды выполнил свой гражданский долг, поэтому в первую очередь хочу поблагодарить наших дорогих избирателей, которые сегодня голосуют за мир, независимость, общие возможности для всех граждан нашей страны не только для избранных, за права человека труда.
Он подчеркнул, что за период предвыборной агитации и досрочного голосования ему, как кандидату в президенты, были предоставлены равные возможности в вопросах проведения предвыборной программ, организации прямых встреч с избирателями.
Я хочу отметить четкость и слаженность работы Центральной избирательной комиссии, всей вертикали на тех или иных этапах электоральной кампании.
Также он прокомментировал резолюцию Европарламента о якобы нелегитимности президентских выборов в Беларуси. Сыранков назвал ситуацию театром абсурда.
Я хочу отметить, что мы должны игнорировать все эти заявления. Это (принятие резолюции) еще раз подчеркивают тот факт, что, по сути, Евросоюз сегодня борется с нашей независимостью. Мы рассматриваем это как прямое вмешательство в дела суверенного государства. Мы, белорусы, сегодня доказываем, что мы сами будем определять свою судьбу, а не использовать какие-то рекомендации или некие подсказки "господ заморских.
Также политик сообщил, что у его сына Егора сегодня День рождения, ему исполнилось 15 лет. Так как у Сыранкова нет возможности поздравить его лично, он сделал это через журналистов.
«Егор, с Днем рождения, я горжусь тобой !», — сказал кандидат.