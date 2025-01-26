Красноярский депутат Пензина выступила против концертов Лолиты и Арбениной

«И та, и особенно вторая хорошо известны своим отношением к СВО. Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге», — написала депутат и добавила, что «предателям не место на сцене».