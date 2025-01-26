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Красноярский депутат Пензина выступила против концертов Лолиты и Арбениной

«Предателям не место на сцене», — считает парламентарий.

Источник: Правительство Красноярского края

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина резко высказалась против выступлений Лолиты Милявской и Дианы Арбениной в столице региона. Свою позицию она обозначила в ТГ-канале.

По мнению парламентария, выступления данных артисток могут вызвать неоднозначную реакцию участников СВО и их семей. Более того, пройти они должны во дворце имени Ивана Ярыгина — муниципальном учреждении. А концерт Арбениной вообще запланирован на 23 февраля.

«И та, и особенно вторая хорошо известны своим отношением к СВО. Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге», — написала депутат и добавила, что «предателям не место на сцене».

Также мы писали, что школьный учитель ОБЖ из Шарыпово уехал на СВО, чтобы быть рядом с сыном.

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