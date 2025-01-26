Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем республики

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Днем республики, приуроченному к принятию индийской конституции, выразил уверенность в том, что Москва и Нью-Дели будут совместными усилиями развивать двустороннее сотрудничество на всех направлениях.

Источник: Reuters

«Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», — говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России отметил, что с момента принятия конституции 75 лет назад Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях и снискала заслуженный авторитет на мировой арене.

Путин подчеркнул, что развитие партнерства отвечает коренным интересам дружественных народов России и Индии и идет в русле формирования справедливого многополярного миропорядка, а также пожелал индийским гражданам счастья и процветания.

Индия отмечает национальный праздник — День республики — ежегодно 26 января. В этот день в 1950 году вступила в силу конституция независимой Индии.