Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем республики

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Днем республики, приуроченному к принятию индийской конституции, выразил уверенность в том, что Москва и Нью-Дели будут совместными усилиями развивать двустороннее сотрудничество на всех направлениях.