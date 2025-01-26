Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем республики

«Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», — говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России отметил, что с момента принятия конституции 75 лет назад Индия добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях и снискала заслуженный авторитет на мировой арене.
Путин подчеркнул, что развитие партнерства отвечает коренным интересам дружественных народов России и Индии и идет в русле формирования справедливого многополярного миропорядка, а также пожелал индийским гражданам счастья и процветания.
Индия отмечает национальный праздник — День республики — ежегодно 26 января. В этот день в 1950 году вступила в силу конституция независимой Индии.