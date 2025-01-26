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Путин пообещал наращивать сотрудничество с Индией

Президент России Владимир Путин по случаю Дня Республики в Индии направил президенту страны Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму, в которой пообещал наращивать сотрудничество между Москвой и Дели.

Источник: РИА "Новости"

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер в телеграмме подчеркнул, что отношения между Россией и Индией имеют характер особо привилегированного стратегического партнерства. Сотрудничество между странами в различных сферах отвечает интересам как российского, так и индийского народов.

«Совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», — отметил глава государства.

В конце телеграммы Владимир Путин пожелал руководству республики здоровья и успехов, а народу Индии — счастья и процветания.

Ранее премьер Индии Нарендра Моди заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он также указал на особое стратегическое партнерство между Россией и Индией, которое должно развиваться.

Путин Владимир