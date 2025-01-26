Минздрав: проголосовать на выборах смогут все пациенты больниц

Основной день президентских выборов проходит в республике в воскресенье, 26 января. Избирательные участки открылись в 08:00 — всего их по стране организовано более 5,3 тысячи. В избирательные листы включено более 6,9 миллиона граждан Беларуси, наделенных избирательным правом. По итогам досрочного голосования в стране пришли на избирательные участки более 41,81% процента избирателей.