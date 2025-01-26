Минздрав: проголосовать на выборах смогут все пациенты больниц

В ведомстве подчеркнули, что задача системы здравоохранения в основной день голосования — обеспечить право участия в выборах тем людям, которые в настоящее время находятся в больницах.
Все закрытые участки с утра работают — в медцентрах и больницах создано 192 закрытых участка. Здесь предоставлена возможность проголосовать пациентам, находящимся на лечении.
Кроме того, медицинские работники дежурят на избирательных участках и при необходимости окажут помощь всем, кто в ней нуждается.
По данным Минздрава, в воскресенье стационары и служба скорой помощи страны работают в режиме повышенной готовности и готовы оперативно реагировать в случае возникновения экстренных ситуаций. Всего 26 января в Беларуси дежурят около 900 бригад неотложки.
Основной день президентских выборов проходит в республике в воскресенье, 26 января. Избирательные участки открылись в 08:00 — всего их по стране организовано более 5,3 тысячи. В избирательные листы включено более 6,9 миллиона граждан Беларуси, наделенных избирательным правом. По итогам досрочного голосования в стране пришли на избирательные участки более 41,81% процента избирателей.