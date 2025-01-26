ЦИК направит более 62 миллионов леев политическим партиям Молдовы

Также будет учитываться количество женщин и молодежи в партиях, участвовавших в выборах. Так за каждую женщину в избирательных списках, прошедшую в парламент на выборах 11 июля 2021 года, политформирование получит 10 222,26 лея, а за победительниц на местных выборах 5 ноября 2023 года, — 84,72 лея.