ЦИК направит более 62 миллионов леев политическим партиям Молдовы

Согласно установленной ЦИК формуле распределения, на каждый действительный голос, полученный партией на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года, будет выделено 1,12 лея. За каждый голос на всеобщих местных выборах 5 ноября 2023 года, а также на президентских выборах 20 октября 2024 года выплата составит 0,56 лея.
Также будет учитываться количество женщин и молодежи в партиях, участвовавших в выборах. Так за каждую женщину в избирательных списках, прошедшую в парламент на выборах 11 июля 2021 года, политформирование получит 10 222,26 лея, а за победительниц на местных выборах 5 ноября 2023 года, — 84,72 лея.
Молодые кандидаты, избранные на парламентских выборах 2021 года принесут своим партиям по 18 497,44 лея, а молодые избранники на местных выборах в 2023 году, — 177,37 лея.
При этом в ЦИК заявили о приостановке выплаты субсидий на 2025 год для нескольких политических партий. Под санкции попали четыре политсилы:
- партия «Альтернативная сила спасения Молдовы»;
- партия «Будущее Молдовы» (Viitorul Moldovei), которую возглавляет экс-премьер Василе Тарлев;
- партия коммунистов Республики Молдова;
- партия «Возрождение» (Renaștere).
Субсидии этим партиям будут возобновлены после отмены наложенных на них санкций, уточнили в ЦИК.
Указанные выплаты из госбюджета будут перечисляться ежемесячно на банковские счета, открытые политическими партиями специально для получения этих средств.