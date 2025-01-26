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ЦИК направит более 62 миллионов леев политическим партиям Молдовы

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы утвердила механизм распределения более 62 миллионов леев из государственного бюджета среди политических партий в соответствии с результатами последних выборов.

Источник: Sputnik.md

Согласно установленной ЦИК формуле распределения, на каждый действительный голос, полученный партией на досрочных парламентских выборах 11 июля 2021 года, будет выделено 1,12 лея. За каждый голос на всеобщих местных выборах 5 ноября 2023 года, а также на президентских выборах 20 октября 2024 года выплата составит 0,56 лея.

Также будет учитываться количество женщин и молодежи в партиях, участвовавших в выборах. Так за каждую женщину в избирательных списках, прошедшую в парламент на выборах 11 июля 2021 года, политформирование получит 10 222,26 лея, а за победительниц на местных выборах 5 ноября 2023 года, — 84,72 лея.

Молодые кандидаты, избранные на парламентских выборах 2021 года принесут своим партиям по 18 497,44 лея, а молодые избранники на местных выборах в 2023 году, — 177,37 лея.

При этом в ЦИК заявили о приостановке выплаты субсидий на 2025 год для нескольких политических партий. Под санкции попали четыре политсилы:

  • партия «Альтернативная сила спасения Молдовы»;
  • партия «Будущее Молдовы» (Viitorul Moldovei), которую возглавляет экс-премьер Василе Тарлев;
  • партия коммунистов Республики Молдова;
  • партия «Возрождение» (Renaștere).

Субсидии этим партиям будут возобновлены после отмены наложенных на них санкций, уточнили в ЦИК.

Указанные выплаты из госбюджета будут перечисляться ежемесячно на банковские счета, открытые политическими партиями специально для получения этих средств.