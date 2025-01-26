Наблюдатель из Азербайджана: уровень подготовки к выборам в Беларуси заслуживает высокой оценки

«Республика Беларусь является очень близкой и дружественной страной для Азербайджана. Готовность к выборам в вашей стране заслуживает высокой оценки. Основной фактор в рамках избирательного процесса — это электорат, белорусский народ, который имеет мудрость и политическую зрелость. Мы уверены, что президентские выборы заложат прочную основу для дальнейшего процветания белорусского государства и народа,» — подчеркнул Азер Амирасланов.