«Республика Беларусь является очень близкой и дружественной страной для Азербайджана. Готовность к выборам в вашей стране заслуживает высокой оценки. Основной фактор в рамках избирательного процесса — это электорат, белорусский народ, который имеет мудрость и политическую зрелость. Мы уверены, что президентские выборы заложат прочную основу для дальнейшего процветания белорусского государства и народа,» — подчеркнул Азер Амирасланов.
Он также отметил высокий уровень институциональной и организационной готовности, добавив, что избирательный процесс в Беларуси является хорошей платформой для изучения политических процессов и законодательства. «Беларусь идет своим путем, развивая собственную экономическую модель. Это станет основой для дальнейшего прогресса вашей прекрасной страны,» — добавил он.
По мнению иностранного наблюдателя, Беларусь уверенно продвигается по своему пути, несмотря на внешние вызовы. «Последовательные меры в рамках политического развития подтверждают вашу устойчивость. Думаю, что у Беларуси есть все возможности для успешного будущего,» — подытожил Азер Амирасланов.