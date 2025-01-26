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Наблюдатель из Азербайджана: уровень подготовки к выборам в Беларуси заслуживает высокой оценки

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Камал оглу Амирасланов высоко оценил уровень подготовки страны к избирательному процессу и отметил мудрость белорусского народа, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Республика Беларусь является очень близкой и дружественной страной для Азербайджана. Готовность к выборам в вашей стране заслуживает высокой оценки. Основной фактор в рамках избирательного процесса — это электорат, белорусский народ, который имеет мудрость и политическую зрелость. Мы уверены, что президентские выборы заложат прочную основу для дальнейшего процветания белорусского государства и народа,» — подчеркнул Азер Амирасланов.

Он также отметил высокий уровень институциональной и организационной готовности, добавив, что избирательный процесс в Беларуси является хорошей платформой для изучения политических процессов и законодательства. «Беларусь идет своим путем, развивая собственную экономическую модель. Это станет основой для дальнейшего прогресса вашей прекрасной страны,» — добавил он.

По мнению иностранного наблюдателя, Беларусь уверенно продвигается по своему пути, несмотря на внешние вызовы. «Последовательные меры в рамках политического развития подтверждают вашу устойчивость. Думаю, что у Беларуси есть все возможности для успешного будущего,» — подытожил Азер Амирасланов.