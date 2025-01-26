Наблюдатель из Словакии рассказал о различиях в электоральных кампаниях в Беларуси и его стране

Наблюдатель подчеркнул, что западные СМИ предвзято относятся к выборам в Беларуси. «То, что говорят СМИ у нас в Европе и во всем мире, исходит от глобальной элиты. У нее огромное количество денег и она покупает все. У нее есть средства для того, чтобы продвигать собственную правду. Электоральная кампания в Беларуси еще не прошла, а политики на Западе уже начали говорить, что выборы нечестные. Поэтому когда меня пригласили сюда в качестве наблюдателя, я согласился приехать, увидеть все своими глазами и написать, как происходит на самом деле», — сказал он.