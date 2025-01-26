Наблюдатель из Словакии рассказал о различиях в электоральных кампаниях в Беларуси и его стране

«В Беларуси, как я успел увидеть в прошлый раз, люди осознанно идут на выборы. У нас же население дезориентировано, потому что проамериканские СМИ сообщают одно, альтернативные — другое. Я всегда говорю, что в странах постсоветского пространства выборы проходят лучше. У нас все контролируется влиятельными медиа, которые врут», — подчеркнул Петер Марчек.
Наблюдатель подчеркнул, что западные СМИ предвзято относятся к выборам в Беларуси. «То, что говорят СМИ у нас в Европе и во всем мире, исходит от глобальной элиты. У нее огромное количество денег и она покупает все. У нее есть средства для того, чтобы продвигать собственную правду. Электоральная кампания в Беларуси еще не прошла, а политики на Западе уже начали говорить, что выборы нечестные. Поэтому когда меня пригласили сюда в качестве наблюдателя, я согласился приехать, увидеть все своими глазами и написать, как происходит на самом деле», — сказал он.
Петер Марчек также отметил, что в Беларуси все спокойно. «На этих выборах мы (международные наблюдатели. — Прим. БЕЛТА) будем посещать избирательные участки, смотреть за их работой, разговаривать с людьми, чтобы сформировать объективное мнение об электоральной кампании», — добавил наблюдатель.