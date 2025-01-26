Хижняк проголосовал на выборах президента Беларуси

Тем самым, в том числе, показываю пример другим. Тот человек, который не выбирает свою власть, как минимум не имеет права задавать ей вопросы. Я считаю, что каждый гражданин Республики Беларусь голосовать и выражать волю обязан. Это не просто право, для меня — это обязанность.