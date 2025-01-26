Хижняк проголосовал на выборах президента Беларуси

Он пришел на избирательный участок один. Кандидат отметил, что у него хорошее настроение в последнее время, а голосует он всегда в основной день.
Тем самым, в том числе, показываю пример другим. Тот человек, который не выбирает свою власть, как минимум не имеет права задавать ей вопросы. Я считаю, что каждый гражданин Республики Беларусь голосовать и выражать волю обязан. Это не просто право, для меня — это обязанность.
Он уточнил, что хочет видеть Беларусь мирной, спокойной, уверенной в своем дальнейшем пути, страной, в которой люди хотят развиваться, рожать и растить детей.
Голосование в Беларуси
Досрочное голосование в Беларуси проходило до 25 января. Как ранее сообщали в ЦИК, в нем приняли участие 41,81% избирателей. Основной день голосования — 26 января.
Участки открыты с 08:00 до 20:00. Чтобы получить бюллетень, необходимо предъявить паспорт либо идентификационную карту гражданина Беларуси. В ряде случаев можно использовать и другие документы.
В избирательном бюллетене находятся пять фамилий кандидатов и строка «против всех». На высший государственный пост баллотируются действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.