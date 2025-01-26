Трамп объяснил, почему отменил запрет Байдена на поставку бомб Израилю

«Мы сегодня сняли запрет. И они их получат. Они заплатили за них и ждали их долгое время», — заявил Трамп (цитата по Reuters). Ранее в тот же день политик написал в своей соцсети Truth Social: «Многое из того, что заказал и оплатил Израиль, но не отправил Байден, уже в пути!».