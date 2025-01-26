Челябинский мэр прошёл диспансеризацию

Процедуру глава администрации прошёл в городской клинической больнице № 1. Лошкин отметил, что учреждение снабжено современным оборудованием и что в нём создана комфортная для пациентов атмосфера.
Глава столицы Южного Урала подчеркнул, что прохождение диспансеризации является отличной возможностью выявить многие опасные заболевания на ранней и наиболее легко излечимой стадии развития. Поэтому, по мнению Лошкина, относиться к процедуре не следует формалистски.
«Рекомендую своевременно проходить диспансеризацию в полном объёме, следить за здоровьем», — посоветовал челябинцам мэр города.