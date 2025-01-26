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Челябинский мэр прошёл диспансеризацию

Об этом Алексей Лошкин сообщил в своих социальных сетях, отметив, что проверку здоровья он проходит регулярно, каждый год.

Источник: Алексей Лошкин — Telegram

Процедуру глава администрации прошёл в городской клинической больнице № 1. Лошкин отметил, что учреждение снабжено современным оборудованием и что в нём создана комфортная для пациентов атмосфера.

Глава столицы Южного Урала подчеркнул, что прохождение диспансеризации является отличной возможностью выявить многие опасные заболевания на ранней и наиболее легко излечимой стадии развития. Поэтому, по мнению Лошкина, относиться к процедуре не следует формалистски.

«Рекомендую своевременно проходить диспансеризацию в полном объёме, следить за здоровьем», — посоветовал челябинцам мэр города.

медицина