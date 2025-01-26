Bild: ХДС/ХСС предлагает объявить чрезвычайную ситуацию в ФРГ из-за мигрантов

Как уточняет Bild, ХДС/ХСС планирует вынести на голосование резолюцию на следующей неделе, но пока неизвестно, будет ли она изменена. При этом в документе фракция отдельно отмечает, что борьба с нелегальной миграцией не даст популистам использовать эту тему в своих политических целях. «“Альтернатива для Германии” (АдГ) использует проблемы, тревогу и страхи, которые связаны с массовой миграцией, для того, чтобы возбуждать ксенофобию и распространять теории заговора», — говорится в проекте резолюции. Консерваторы подчеркивают, что АдГ для блока ХДС/ ХСС «является не партнером, но политическим противником».