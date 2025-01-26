Bild: ХДС/ХСС предлагает объявить чрезвычайную ситуацию в ФРГ из-за мигрантов

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерена вынести на голосование Бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике. Как пишет газета Bild, она содержит пункт о необходимости объявления в Германии чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов, что позволит властям ввести полный контроль на границах с соседними странами.
В проекте резолюции, выдержки из которого приводит издание, говорится о «новых масштабах насилия», с которым все чаще сталкивается страна. Упоминается недавнее нападение афганца на прохожих в городе Ашаффенбург, в результате которого погибли два человека, включая ребенка.
«Германский Бундестаг отказывается признавать, что это является новой нормальностью в Германии», — отмечается в документе. «В этой ситуации, если европейские меры не работают, обязанность Германии и тем самым ее правительства применить в приоритетном порядке национальное законодательство — так, как это предусмотрено европейскими договоренностями для чрезвычайных ситуаций», — говорится в нем.
ХДС/ХСС добивается введения долгосрочного контроля на германских границах, отказа во въезде всем иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание на территории страны. Тех, кто обязан покинуть страну, предполагается немедленно взять под стражу до депортации. Для их размещения, как считают консерваторы, можно использовать пустующие казармы и временные контейнерные городки. ХДС/ХСС также предлагает создать центры, в компетенции которых будет обеспечение выезда из ФРГ, и значительно увеличить количество депортационных рейсов, высылая мигрантов, в том числе, в такие страны, как Афганистан и Сирия.
Консерваторы считают, что федеральная полиция должна получить право самостоятельно выдавать ордера на содержание под стражей лиц, подлежащих депортации. Они хотят, чтобы преступники или потенциально опасные лица из числа мигрантов содержались под стражей без временных ограничений.
Как уточняет Bild, ХДС/ХСС планирует вынести на голосование резолюцию на следующей неделе, но пока неизвестно, будет ли она изменена. При этом в документе фракция отдельно отмечает, что борьба с нелегальной миграцией не даст популистам использовать эту тему в своих политических целях. «“Альтернатива для Германии” (АдГ) использует проблемы, тревогу и страхи, которые связаны с массовой миграцией, для того, чтобы возбуждать ксенофобию и распространять теории заговора», — говорится в проекте резолюции. Консерваторы подчеркивают, что АдГ для блока ХДС/ ХСС «является не партнером, но политическим противником».
Нападение с ножом
Дискуссии о необходимости ужесточения миграционного законодательства в стране разгорелись с новой силой после того, как в среду в городе Ашаффенбург 28-летний афганец совершил нападение с ножом на прохожих в парке. Погибли два человека: 41-летний мужчина и 2-летний ребенок. Подозреваемый задержан. Как выяснилось, он был обязан покинуть Германию. Мужчина прибыл в ФРГ в ноябре 2022 года, но не получил убежища.