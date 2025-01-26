Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 год. В 2018 году у нее состоялась свадьба, куда был приглашен Путин — он пробыл на мероприятии около часа и станцевал с невестой. В июле 2022 года Кнайсль покинула Австрию, заявив о поступавших ей угрозах. Сначала она отправилась в Ливан, потом поселилась в деревне под Рязанью и наконец перебралась в Санкт-Петербург. Она является руководителем Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России (центр G.O.R.K.I.) при СПбГУ.