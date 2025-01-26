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Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Лидер республики принял участие в голосовании на участке номер 1 Центрального района Минска.

Источник: AP 2024

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Как передает корреспондент ТАСС, лидер республики принял участие в волеизъявлении на участке номер 1 Центрального района Минска.

Борьбу за высший государственный пост, помимо Лукашенко, ведут индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Лукашенко Александр