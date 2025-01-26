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Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47 процентов

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. К 10:00 явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях — 50 процентов, сообщил на брифинге глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

Источник: © РИА Новости

«На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56 процента. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учетом нарастающих итогов досрочного голосования», — сказал он.

Как уточнил глава ЦИК, в Брестской и Гомельской областях проголосовал 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45 процентов, а в Минске — не менее 44 процентов.

С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка избирателей составила 41,81 процента.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов:

  • действующий глава государства Александр Лукашенко;
  • лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.

В бюллетенях есть также графа «Против всех».