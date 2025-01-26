Лукашенко проголосовал на президентских выборах

Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке, который расположен в Белорусском государственном университете физической культуры.
Предваряя вопрос журналистов о том, за кого он отдал свой голос, Президент отметил: «Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!».
Александр Лукашенко добавил, что пообщается подробно с прессой в другой локации, чтобы не мешать голосованию.
На избирательном участке глава государства кратко пообщался с наблюдателями. Он отметил открытость Беларуси для наблюдателей, а также для журналистов, которые освещают выборы. Некоторые представители СМИ, по словам Президента, даже высказывали просьбу побывать на южной границе страны. «Если хотят журналисты на границу ехать, их надо предупредить, что там серьезная ситуация. Хотите — идите. Поэтому не надо ничего запрещать. Во-первых, нам это не надо. А во-вторых, пусть видят нашу открытость», — сказал Александр Лукашенко.
Как сообщалось БЕЛТА, досрочное голосование на выборах Президента Беларуси проходило с 21 по 25 января. Избиратели продемонстрировали достаточно высокую явку — досрочно проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки избирателей.
На территории страны образовано 5325 участков для голосования. Сегодня, в основной день выборов, они работают с 8.00 до 20.00.