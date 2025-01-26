Лукашенко проголосовал на президентских выборах

На избирательном участке глава государства кратко пообщался с наблюдателями. Он отметил открытость Беларуси для наблюдателей, а также для журналистов, которые освещают выборы. Некоторые представители СМИ, по словам Президента, даже высказывали просьбу побывать на южной границе страны. «Если хотят журналисты на границу ехать, их надо предупредить, что там серьезная ситуация. Хотите — идите. Поэтому не надо ничего запрещать. Во-первых, нам это не надо. А во-вторых, пусть видят нашу открытость», — сказал Александр Лукашенко.