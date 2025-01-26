Миссия наблюдателей от СНГ начала мониторинг на выборах Президента Беларуси

Представители Миссии наблюдателей от СНГ работают во всех регионах страны. Наблюдение ведется с момента открытия участков для голосования и до окончания процесса подсчета голосов.
Всю информацию о ходе наблюдения представители Миссии будут оперативно передавать в Штаб, где данные будут обрабатывать и анализировать. На основании этой информации в том числе подготовят итоговое заявление Миссии, которое планируют озвучить на пресс-конференции 27 января.
В составе Миссии наблюдателей от СНГ аккредитовано 296 человек. Это представители Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Постоянного комитета Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ.
Напомним, что в Беларуси сегодня проходит основной этап выборов президента. В списки избирателей включили более 6,9 млн. человек. В республике работают 5 325 избирательных участков.
Но за рубежом на этих выборах участки открывать не стали. Власти объяснили это невозможностью обеспечить безопасность, а также сокращением дипкорпуса из-за ухудшения отношений с Западом после выборов президента 2020 года и подавления акций протеста оппозиции.
При этом, граждане, проживающие за рубежом, могут проголосовать на одном из 6 участков в Минске и пяти областных центрах.
На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов:
- Действующий глава государства Александр Лукашенко;
- Лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич;
- Лидер республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков;
- Экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспрартийная Анна Конопацкая.
В бюллетенях есть также графа «Против всех».