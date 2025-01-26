Миссия наблюдателей от СНГ начала мониторинг на выборах Президента Беларуси

Всю информацию о ходе наблюдения представители Миссии будут оперативно передавать в Штаб, где данные будут обрабатывать и анализировать. На основании этой информации в том числе подготовят итоговое заявление Миссии, которое планируют озвучить на пресс-конференции 27 января.