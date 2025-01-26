Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии

МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что резолюция Европарламента о непризнании выборов в республике — это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне.

Источник: © РИА Новости

«Во-первых, хочу сказать, что это пресмыкающиеся и пресмыкание перед “старшими братьями” в Вашингтоне», — сказал он журналистам после того, как проголосовал на президентских выборах.

По словам Лукашенко, «ребята как всегда поторопились и наляпали, что потом придется от этого отмываться».

«И давайте откровенно, это что, нам крепко навредило? Нет. Даже откровенно скажу, это нам выгодно. Они сами себя показали в этом свете. Спасибо им. А мы задолго знали об этом. Наши беглые… во главе со своими лидерами и лидерками объехали Вашингтон, Брюссель и другие столицы и слезно просили не признавать (выборы в Белоруссии — ред.)», — отметил белорусский лидер.

Он указал, что с подачи белорусской оппозиции Запад и принял это заявление.

«Цена этого заявления — ноль», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко Александр
ЕС