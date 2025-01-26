Лукашенко прокомментировал резолюцию ЕП о непризнании выборов в Белоруссии

«И давайте откровенно, это что, нам крепко навредило? Нет. Даже откровенно скажу, это нам выгодно. Они сами себя показали в этом свете. Спасибо им. А мы задолго знали об этом. Наши беглые… во главе со своими лидерами и лидерками объехали Вашингтон, Брюссель и другие столицы и слезно просили не признавать (выборы в Белоруссии — ред.)», — отметил белорусский лидер.