Лукашенко высказался по поводу резолюции Европарламента о выборах

Как можно оценивать что-то, которого нет вообще и которое еще не состоялось? Ребята, как всегда, видимо, там поторопились. И наляпали, что потом придется от этого отмываться. Но они не будут — это же не Америка, не Соединенные Штаты и даже не Китай, не Россия. Поэтому все возможно. Давайте воспринимать это как данность: ну, заявили и заявили.