Лукашенко высказался по поводу резолюции Европарламента о выборах

Он назвал данный документ пресмыканием европейских политиков перед старшими братьями в США.
Это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне. Если вы действительно так принципиально относитесь к выборам, вы им что-нибудь скажите про американские выборы. Страшно.
При этом он подчеркнул, что ознакомился с мнением журналистов по данному поводу, экспертов и ему после этого просто нечего добавить.
Как можно оценивать что-то, которого нет вообще и которое еще не состоялось? Ребята, как всегда, видимо, там поторопились. И наляпали, что потом придется от этого отмываться. Но они не будут — это же не Америка, не Соединенные Штаты и даже не Китай, не Россия. Поэтому все возможно. Давайте воспринимать это как данность: ну, заявили и заявили.
По его мнению, эта ситуация выгодна белорусской стороне, потому что Европа сама себя показала в таком свете, за это ей спасибо.
Мы задолго знали об этом. Наши беглые, которые там (не можем подсчитать сколько их там). Они во главе со своим «лидарами» и «лидарками» объехали Вашингтон, Брюссель и другие столицы и слезно просили не признавать. Более того, несколько вариантов заявлений там наши писали «тихушки-лохушки». Я думаю, с их подачи они приняли подобные заявления. Цена этого заявления — ноль.
В завершение Лукашенко напомнил, что выборы в Беларуси проводятся в первую очередь для народа страны.
Заявление ЕС
МИД Беларуси 22 января сообщил, что в распоряжении внешнеполитического ведомства имеется заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам выборов.
В резолюции Европейского парламента, в частности, осуждаются президентские выборы в республике и говорится о том, что ЕС их не признает.
По данным МИД, в заявлении говорится о том, что ограничение на доступ независимых СМИ серьезно легитимность электорального процесса, а значит, необходимые условия для демократических выборов не были соблюдены.