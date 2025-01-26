На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев

«Наблюдение продолжается. По состоянию на этот момент наблюдателями нарушений не зафиксировано», — сказал РИА Новости политик.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На выборах президента Белоруссии наблюдатели нарушений не зафиксировали, сообщил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев.
«Наблюдение продолжается. По состоянию на этот момент наблюдателями нарушений не зафиксировано», — сказал РИА Новости политик.
На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.