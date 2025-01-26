На выборах в Белоруссии не зафиксировали нарушений, сообщил Косачев

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. На выборах президента Белоруссии наблюдатели нарушений не зафиксировали, сообщил РИА Новости по телефону из Минска вице-спикер Совфеда, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачев.